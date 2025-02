¿Qué dice la Liga ante la renuncia de su gerente general?

Tras la renuncia del gerente general de Alajuelense, Manuel Zamora, el club emitió su posición.

Además, los manudos informaron que la “Junta Directiva ya trabaja en el proceso de transición y oportunamente anunciará quién ocupará este puesto”.

En polémicas

Zamora estuvo envuelto en polémica en los últimos meses.

Primero por unas declaraciones brindadas al programa 120 minutos de Radio Monumental previo a la Gran Final.

"Es incómodo un 28 de diciembre, es medio atravesado, pero, también, en esos días no hay mucho que hacer, y un poco de fútbol le mete un entretenimiento adicional y una taquilla adicional no caería mal", dijo Zamora, a quien, inmediatamente, el periodista y director de Deportes Repretel, Pablo Guzmán, le consultó sobre que eso no era lo ideal ni lo que querían, a lo que Zamora indicó "no es la carta que queremos".