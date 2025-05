¿Qué dice Faitelson tras la expulsión de León del Mundial de Clubes?

El polémico periodista mexicano David Faitelson realizó estas publicaciones luego de que se confirmara la expulsión del León del Mundial de Clubes por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El primero fue la publicación del TAS en la que informaba que se rechazaba las apelaciones de Alajuelense, León y Pachuca.

Además, el segundo posteo fue referente a la multipropiedad del León, un tema muy comentado en México durante los últimos meses.

La trampa no se justifica.

Quién no entienda que no es ni ético ni moral tener dos clubes en una misma competencia está superado por los intereses.

El León se ha quedado fuera del Mundial de clubes por la irresponsabilidad de la familia Martínez y por nada más…