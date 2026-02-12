¿Prepara la Liga algún técnico que sea relevo de Óscar Ramírez más adelante? Esto dice el gerente

Óscar Ramírez es tremendamente exitoso. Sus alegrías al liguismo son incontables y por supuesto que recientemente el ganar la 31 y el tricampeonato centroamericano llenaron de alegría a la institución.

A Ramírez se le acaba el contrato al cierre de esta temporada y en Teletica Deportes Radio se le consultó a Carlos Vela, gerente deportivo manudo, sobre si el club prepara algún relevo para futuro para el El Macho con su misma idea, filosofía y metodología de trabajo.

"Óscar es un tipo ganador, una leyenda, estamos con él, contamos con él, está contento en el club, eso no quita que tengamos exigencia todos, hay exigencia de ganar todos los partidos, eso es lo que nos hace mejores y crecer. Con Óscar estamos tranquilos y contentos, él está contento y con la aspiración de ganar más título", comentó Vela sobre el tema.

Además, al preguntársele si se perfila algún sustituto en el CAR rojinegro, Vela afirmó que no lo ve con esos ojos.

"Yo no lo vería como sustituto, hay trabajo, hay muy buenos perfiles, está Wardy Alfaro, Junior Díaz, Bryan Ruiz, hay perfiles de mucho futuro, proyección y el sueño de ser directores técnicos", añadió.

Vela destacó que ellos "son tipos mundialistas con experiencias internacionales, en casa el talento está blindado. No va a haber un sustituto de Óscar, cada quien con sus condiciones, será un tema que veremos más adelante, todos vamos de paso, nadie es eterno".

