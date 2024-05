Portero Alejandro Duarte anuncia que saldrá de la Liga al final de temporada

El portero incógnita de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Duarte, ya anuncia que no seguirá vestido de rojinegro para la próxima temporada.

El guardameta peruano llegó a Alajuelense a inicios de temporada como préstamo por parte del Sporting Cristal, pero de momento ni siquiera ha llegado a debutar con los rojinegros.

Duarte habló con el programa ‘En Las Canchas’ de Perú, donde confirmó que su préstamo ya acabó y que retornará a Sporting Cristal con la idea de competir.

“La verdad llegué acá a Costa Rica a finales de enero y vengo a préstamo de mi club Sporting Cristal. Yo llevaba dos años en el club y buscando opciones salió lo de Costa Rica”, sostuvo.

Luego explicó que su llegada se dio tras hablar con Andrés Carevic, quien le dijo que podría ser importante para el proyecto, pero fue relegado al banquillo ante el buen momento de Leonel Moreira.

“Conversé con el técnico antes de venir y bueno, él tenía la idea que yo venga y pueda jugar varios partidos, que me puedan ver y bueno, al final vine. Igual creo que viene siendo una buena experiencia, acaba en un mes mi préstamo”, comentó Alejandro, quien tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025.

Su situación no cambió con la llegada de Alexandre Guimaraes al banquillo, de ahí que ya anuncie su regreso a Perú.

“Creo que esta experiencia de salir y aparte que no haya salido como yo quise, de no haber podido sumar minutos, me va a hacer volver con más ganas a Sporting Cristal. Además de tener más hambre de poder recuperar mi puesto”, mencionó.