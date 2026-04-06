¿Por qué jugó Alejandro Bran? Esto respondió Óscar Ramírez

El técnico de Alajuelense fue muy claro: Alejandro Bran jugó porque cumplió su castigo.

“Es el procedimiento que tenemos. Se cumplió con la separación y la parte económica”, explicó el timonel Óscar Ramírez.

Bran volvió a la titular manuda tras perderse un partido y estar entrenando con la Sub-21 rojinegra durante un par de semanas, luego de que se viera involucrado en un altercado en un condominio de La Sabana.

Ramírez agregó que, además de esto, las lesiones en su mediocampo sirvieron para darle la oportunidad a Bran.

Sobre el empate con Guadalupe y la posibilidad de perder el cuarto puesto, Ramírez analizó así el partido:

“Tuvimos muchas chances, especialmente en el primer tiempo, para hacer más goles y asegurar el partido. Fuimos permisivos en dejar crecer a Guadalupe”, añadió.

El “Macho” sabe que se complica el panorama para la Liga.

“Le doy la razón a la afición y pueden decir lo que quieran. Entiendo la situación y sí preocupa”, concluyó.