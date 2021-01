¿Por qué Johan Venegas decidió regresar a la Liga?

Diferentes situaciones se mezclaron para que Johan Venegas se decidiera por Liga Deportiva Alajuelense y no por seguir en el Saprissa o aceptar ofertas en el extranjero.

Para el atacante el consejo de su familia y de Dios, además del proyecto deportivo que le presentó alajuelense pesaron en su decisión final.

“Quiero potenciarme acá más como jugador, mi meta también es el mundial de Catar llegar de la mejor manera“, expresó Venegas.

Tampoco se puede dejar de lado el efecto CAR. Esto, junto a negocios personales de Venegas, fueron puntos claves para volver a la institución manuda.

“Las instalaciones de primer nivel para potenciarme más, además de algunos proyectos familiares y estar en el país de uno pesaron para seguir acá“, dijo el goleador.

Venegas está confiado en que en esta segunda etapa en el equipo rojinegro lo hará de mejor manera, ya que considera haber acumulado una madurez vital con el paso de los años.

“Muy contento con la institución de alajuelense, con la junta directiva, con Agustín, el recibimiento del cuerpo técnico y mis compañeros, estoy muy contento y muy alegre de esta segunda etapa acá en alajuelense“, comentó el nuevo fichaje manudo.

Tras sus primeros encuentros con sus nuevos compañeros, el 'Cachetón' destacó el recibimiento que tuvo al llegar al camerino rojinegro.



“Encontré un grupo muy sano una familia, los capitanes me recibieron de muy buena manera estoy muy contento“, detallo Johan Venegas.

Para finalizar, Venegas le bajó el tono a las críticas y a lo que se dice fuera del terreno de juego.

“Eso se vive a nivel mundial, es algo externo he dicho que soy un profesional del fútbol, me enfoco en lo que pueda hacer dentro de la cancha, lo que sucede afuera uno no le toma mucha importancia“, dijo Venegas.

El polémico fichaje alajuelense ya trabaja bajo las órdenes del técnico Andrés Carevic.