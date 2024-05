Por esta razón, Raúl Pinto no ve a Guima como el técnico ideal para la Liga

En la asamblea de socios de Alajuelense de este sábado 6 de junio un nombre suena fuerte y es el del expresidente Raúl Pinto, quien considera la opción de llegar como vicepresidente y ser “un apoyo a la institución”.



Tal y como lo explicó en Teletica Deportes Radio, considera que tiene los atributos necesarios para ser una parte valiosa de la junta actual.

También analizó varias situaciones del presente rojinegro y dejó esta frase: “Yo creo que hay que prepararse, la junta directiva que está hoy en la institución, ver qué es lo que quiere hacer y mejorar, porque tanto al equipo de Primera División no están llegando jugadores de riñón manudo”.

Esto dijo sobre Alexandre Guimaraes: “No lo considero el entrenador ideal, por la última frase que dijo: ‘Yo voy al Saprissa porque ahí he vivido momentos muy felices’. Claro derrotando a Liga Deportiva Alajuelense y eso choca con nosotros y como yo le digo, yo soy muy tradicional y eso lo golpea a uno. Ahora, tenemos la esperanza en él para este nuevo campeonato y tiene mejor lectura que el anterior entrenador y creo que puede hacer un buen, pero para mí no es la persona ideal”

Y esta es su opinión acerca de Javier Santamaría: “Creo que el problema de él (Santamaría) es que no tiene historia, no conoce la historia de Liga Deportiva Alajuelense. No conoce la tradición, a los jugadores que pasaron por la institución, entonces él ve de aquí para adelante…. Nosotros nos caracterizaba mucho por garra y corazón y eso tal vez él no lo conoce y no trae jugadores que tengan esas características”.