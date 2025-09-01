Por ahora, Santiago Van der Putten seguirá en Alajuelense

El defensor Santiago Van der Putten se mantendrá en Alajuelense. Eso sí, por ahora. El jugador no irá al Barcelona B, debido a que la oferta económica era muy baja en relación con las pretensiones que tienen los rojinegros.



El zaguero es titular indiscutible con la Liga y también está en Selección Nacional.

Debido a su buen rendimiento, el Barcelona B puso sus ojos en el jugador de Alajuelense, sin embargo ambos clubes no lograron ponerse de acuerdo en la parte económica.

El "ruido" externo de su posible vinculación al cuadro blaugrana no lo desconcentró en el clásico nacional.

Incluso, el técnico Óscar Ramírez, habló en la previa del juego sobre la madurez y crecimiento que ha tenido el jugador de 21 años.

"La otra vez hablé con él, creo que es un tema interno, pero es un muchacho yo lo veo muy centrado, muy correcto, siempre hablando, siento yo de lo que conozco hasta el momento", comentó el Macho el pasado viernes.

Ramírez calificó a Van der Putten como una persona "muy centrada" y presagió que este tema no le iba a afectar, tal y como terminó sucediendo el sábado en Tibás.



"El otro día hablábamos de eso, de las falencias, porque él me dijo que qué necesitaba mejorar, entonces yo le hacía ciertos comentarios a él, y creo que es un tipo que escucha, eso es importante, que el jugador tenga esa parte autocrítica de mirarse para adentro y saber que puede ser mejor, eso lo va a llevar a grandes cosas, Dios quiera", agregó Ramírez.



En la Liga no se cierran a ninguna oferta del extranjero, pero eso sí, debe coincidir con la inversión que se ha hecho con la formación de sus jóvenes figuras.

Recientemente, en este mismo mercado de pases, Kenyel Mitchell fue vendido al Minnesota United de la MLS por más de $1 millón. Eso sí, Mitchell permanecerá en el club seis meses más a préstamo.