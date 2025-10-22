¿Podrá estar Celso Borges ante Olimpia?

La incógnita está en el aire en Alajuelense: ¿Podrá estar Celso Borges en el partido de ida ante Olimpia?

El volante de la Liga está fuera desde finales setiembre por una lesión muscular en el muslo derecho.

Precisamente su último partido fue ante Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Pero, ¿podrá estar a tiempo justo para el primer partido de las semifinales? El técnico Óscar Ramírez no quiso adelantar nada y prefirió hablar con cautela.

“Nos queda esta sesión de hoy en la tarde y de ahí tomaremos las decisiones cuanto al tema de ellos. En esto, pues, desgraciadamente en algunos momentos hemos sido un poco apresurados y hemos tenido una recaída y creo que es un punto, es una toma de decisiones delicada en el sentido de la parte que tenemos que estar convencidos de que estén 100% porque es una final también. Es decir, hay un acondicionamiento que hay que respetar y hay que hablar mucho”, mencionó el Machillo en conferencia de prensa.

Ramírez mencionó que la última decisión también pasa mucho por la decisión del propio futbolista.

“También eso depende mucho del jugador. Muchas veces el mano a mano da para tomar una decisión y pues eso todavía hoy lo veremos en la tarde”, añadió.

Será hasta este jueves que se sabrá si el capitán rojinegro entra al menos en la lista de convocados para este partido de semifinales por Copa Centroamericana.

Del mismo modo, a esta incógnita se une la de Santiago Van Der Putten quien se acerca rápido a su recuperación para el cierre del certamen.

Alajuelense no contará para este juego con Ronald Matarrita por expulsión, ni con Guillermo Villalobos y Rashir Parkins, por acumulación de tarjetas amarillas.