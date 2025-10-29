Pikachu para rato: Anthony Hernández renueva con la Liga

El delantero Anthony Hernández renovó su contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta 2028.

El jugador habló en Honduras sobre su continuidad como futbolista rojinegro.

"Ya ha venido hablado desde hace como un mes, algo así. De hecho, ya se había firmado hace ratillo, nada más que hasta ahora salió a la luz, pero muy tranquilo", comentó Hernández, en declaraciones a Teletica Deportes Radio.

Hernández dijo estar muy agradecido con la institución manuda por el trato que ha tenido desde que llegó al equipo.

"La verdad que muy agradecido con Dios, que es el primero que me ha dado la oportunidad y con la institución también. Le tengo mucho cariño aparte de ser porteño, le tengo mucho cariño a la institución", afirmó Hernández.

Y agregó: "Siempre he estado comprometido con ellos en aportar mi granito de arena en todo lo que pueda. Y también agradecido con el grupo que me ha tocado y ahora a seguir creciendo".

Hernández marcó el gol con el que la Liga igualó 1-1 frente al Olimpia y se perfila como uno de los titulares este jueves a las 8 p. m. en el juego de vuelta ante el equipo catracho.

La Liga disputa en suelo hondureño el pase a la final de la Copa Centroamericana, torneo del que es bicampeón.

