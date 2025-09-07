EN VIVO
Pérez Zeledón derrota a Alajuelense y escala a la cima

Los Guerreros del Sur deben esperar los juegos de Liberia y Herediano para saber si terminan la fecha como líderes.

Eduardo Pastrana. MPZ
Por Adrián Fallas |6 de septiembre de 2025, 21:44 PM

Este sábado, Pérez Zeledón confirmó lo que viene mostrando en el Apertura 2025: son un equipo de cuidado y esta noche alcanzaron la cima, a la espera de los resultados de Liberia y Herediano.

Los Guerreros del Sur una vez más fueron una oncena agradable de ver en el terreno de juego y en la primera parte avasallaron a los dirigidos por Óscar Ramírez.

Cuando el central decretó el descanso, quedaba la duda de si los generaleños habían dejado con vida a los manudos, ya que desperdiciaron varias opciones y el portero Washington Ortega salvó a su equipo.

Los peores temores para Pérez Zeledón se concretaron al iniciar la complementaria. Rashir Parkins anotó y puso la paridad, después de que Eduardo Pastrana abriera el tanteador en la inicial.

Cuando parecía que La Liga tenía con qué llevarse al menos un punto de una plaza complicada, apareció Horacio Joaquín Aguirre para marcar el 2-1 definitivo y destapar la alegría de los locales.

En la siguiente fecha, Pérez Zeledón recibe a Puntarenas y Alajuelense enfrentará a Liberia en casa.

