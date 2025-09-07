Pérez Zeledón derrota a Alajuelense y escala a la cima

Este sábado, Pérez Zeledón confirmó lo que viene mostrando en el Apertura 2025: son un equipo de cuidado y esta noche alcanzaron la cima, a la espera de los resultados de Liberia y Herediano.

Los Guerreros del Sur una vez más fueron una oncena agradable de ver en el terreno de juego y en la primera parte avasallaron a los dirigidos por Óscar Ramírez.

Cuando el central decretó el descanso, quedaba la duda de si los generaleños habían dejado con vida a los manudos, ya que desperdiciaron varias opciones y el portero Washington Ortega salvó a su equipo.

Los peores temores para Pérez Zeledón se concretaron al iniciar la complementaria. Rashir Parkins anotó y puso la paridad, después de que Eduardo Pastrana abriera el tanteador en la inicial.

⏰ 53’ Gol de Rashir Parkins para empatar el partido en el Estadio Municipal. pic.twitter.com/isX8ueSDQD — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

Cuando parecía que La Liga tenía con qué llevarse al menos un punto de una plaza complicada, apareció Horacio Joaquín Aguirre para marcar el 2-1 definitivo y destapar la alegría de los locales.

En la siguiente fecha, Pérez Zeledón recibe a Puntarenas y Alajuelense enfrentará a Liberia en casa.