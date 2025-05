¿Perder tiempo? Óscar Ramírez avisa: "Si lo tenemos que hacer, lo hacemos"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, brindó conferencia de prensa previo al juego de ida de la final de fase ante Saprissa, este domingo a las 3 p. m. en La Cueva.

Ramírez no se anduvo con cuentos y dejó claro que si tiene que perder tiempo en La Cueva lo hará y que, también, si tiene que jugar de manera dinámica lo hará.

—¿Cómo está Jonathan Moya?

Estamos mirando si aguanta una prueba que se le va a hacer, todavía no hay nada seguro con él.

—¿Cómo avalúa el entorno al que se va a enfrentar?

Ya es un tema que los jugadores saben que es un entorno agresivo, de la gente ahí, sabemos que tiene su influencia, pero yo creo que hay maneras de controlarlo.

—Wanchope decía que ojalá no existiera tanta perdida de tiempo, ¿Qué dice usted al respecto?

Pérdida de tiempo... caramba, hay momentos, todo mundo lo ha hecho y al igual que yo he visto que el equipo de él (Wanchope) lo ha hecho y corresponderá al partido ver cómo lo vamos a manejar. Hay formas, ustedes le llaman pérdida de tiempo, pero son maneras de enfriar y controlar la situación. Lo he visto hasta en mundiales, no sé... si lo tenemos que hacer, lo hacemos; si tenemos que hacerlo dinámico, lo hacemos, él (Wanchope) lo ha hecho, todos lo hemos hecho.

—Alajuelense tiene 13 partidos sin ganar como visitante ante Saprissa: ¿Qué le dice este dato?

Ha habido rachas y las rachas están para romperlas, al igual que a ellos también les ha costado venir a Alajuela, intentaremos dejar esta racha votada y asumir una a futuro.

—Don Óscar otra estadística: Ustedes tienen 12 remates a marco para 2 goles y Saprissa tiene 13 remates para 7 goles: ¿Cómo contrarrestar eso?

Las estadísticas no las sabía, te cuento que hemos ido afinando de atrás hacia adelante. El punto está en el buen centro y llegar bien a zonas de definición, necesitamos ser más eficientes.

—¿Qué Liga veremos en La Cueva?

Aquí hay que entender que no todo se juega de la misma manera, hay partidos que se pueden con dinámica y hay otros que hay que ver el entorno si se juega en caliente o en frío. En momentos hemos sido muy ofensivos y en otros hay sucesos que se han dado que nos obligan a ser defensivos. En los clásicos es un tema aparte.

—¿Qué opina que Unafut rechazara la solicitud de programar el juego de vuelta de la final de fase para el jueves?

La intención era que esta serie se nos alargó más y era tener un espacio más de recuperación.

—Usted jugó con Saprissa también: ¿Todo lo que se habla de La Cueva, el entorno, todo eso es mito o realidad?

Eso va mucho y en algún momento se facilita, pero cuando hay un equipo que se para fuerte, que llega a ser su trabajo y puede aislar su situación ha sido difícil para Saprissa. El tener la rebeldía del entorno eso va a en el grupo y vamos a ver si tenemos esa rebeldía para manejar eso.