Pemberton sobre salida del Pipo: "En la Liga son especialistas en sacar gente de esa manera"

"Me enteré de la salida del Pipo, siento que es una falta de respeto, van a haber muchas personas que opinarán diferente, pero no importa, la verdad es que es una falta de respeto. Pipo es un referente, es el capitán, tenía buen rendimiento, venía haciendo las cosas bien, es de la casa, conoce, siento que no tenía que salir de esa manera", comentó Patrick en la transmisión de Teletica Radio en el triunfo de Santa Ana contra Guadalupe (0-2).

"Siempre lo he dicho y voy a hablarlo ahora, siento que la Liga son especialistas en sacar gente de esa manera, siempre lo he dicho... (Lo del Pipo) era un tema de tiempo, no económico, qué costaba darle 6 meses a Pipo, no estaba pidiendo más plata, era una cuestión de tiempo, es un jugador insignia, siempre la Liga se enfatiza en eso", añadió.