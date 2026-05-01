Paso de Óscar Ramírez por Alajuelense fue marcado por altos y bajos

La era de Óscar Ramírez en Alajuelense llegó a su fin este viernes. Con el Macho en el banquillo, el equipo saboreó las mieles del triunfo, pero terminó sufriendo.

Ramírez regresó al Morera Soto el 18 de abril de 2025 para cerrar el Clausura 2025.

En el Apertura de ese mismo año, ya con un equipo armado a su medida, Alajuelense lo ganó todo.

Ganaron el Torneo de Copa, lograron el tricampeonato en la Copa Centroamericana y se dejaron el cetro de la Primera División.

La Liga no solo ganaba, gustaba, y su afición se rendía ante Ramírez, quien fue el artífice de una época de gloria diez años antes.

Todo parecía acomodarse para que los rojinegros siguieran en lo más alto del fútbol nacional, pero no fue así.

El 2026 no fue fácil para el equipo del barrio El Llano.

Temas de indisciplina que venían metiendo ruido desde 2025 volvieron a surgir.

En la cancha, el equipo no carburaba. Ramírez culpaba a un calendario cargado, pero nunca pudo encarrilar al grupo.

Alajuelense llegó a la última fecha de la fase regular del Clausura 2026 aferrándose a un sueño para poder defender su campeonato en semifinales. Necesitaba ganar en Liberia y que Guadalupe, ya descendido, derrotara a Cartaginés.

Nada de esto sucedió.

El domingo anterior, Ramírez habló de dos semanas más de trabajo y tiempo para considerar sus opciones.

Este 1.° de mayo se definió el asunto: “El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso”, detalló el equipo.

Ahora, Alajuelense debe buscar a su nuevo entrenador y encarar meses de trabajo para encontrar soluciones a los problemas que lo aquejaron en este semestre.