Pancartas de la afición: El motor para la goleada de la Liga ante Cartaginés

25 de abril de 2023, 11:30 AM

Así se puede interpretar las pancartas de un sector de la afición que llenaron con críticas el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense el sábado en la mañana y que al final, quieran o no, terminó siendo un aliciente importante para la goleada de 0-5 que consiguieron ante Cartaginés.

​“Al final… creo que no podemos referirnos al asunto”, expresó el capitán Celso Borges.

“Creo que con el resultado se justifican las cosas buenas que anteriormente no podíamos hacer, pues pareciera ser que no teníamos argumentos para lo que nos estaba sucediendo.

“Más que un mensaje es una buena conducta de nuestra parte para estar atentos y no ocupamos mandar mensajes a nadie, pues el equipo necesita estar bien siempre”, expresó.

Pero para los más jóvenes , el golpe al ego no se pudo negar y la llamada de atención fue una enorme motivación para el duelo de este lunes.

“Lo tomamos como una motivación (las pancartas en el CAR) y ellos (la afición) estaban en todo su derecho de molestarse, así que lo tomamos como una motivación para salir con todo en la cancha. En los partidos anteriores no se nos dieron los goles y la contundencia que tuvimos hoy”, expresó el delantero Josimar Alcocer, quien fue el protagonista de la noche con un doblete.

El tema no lo pasó por alto el técnico Andrés Carevic en conferencia de prensa tras la goleada ante Cartaginés.

“La gente siempre quiere ganar, al igual que nosotros. La exigencia de la gente está. Como he dicho: no era un tema de modificar, era una cuestión de resultados, no de funcionamiento. Es el reflejo de muchos partidos que hemos jugado”.