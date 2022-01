Panameño Freddy Góndola es nuevo jugador de Alajuelense

El jugador panameño Freddy Góndola se convirtió en el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense.

Góndola es zurdo y se unirá al equipo por un año. El canalero llega como jugador libre, por lo que la ficha pertenece a la Liga.

Recientemente se coronó campeón con el Deportivo Táchira de Venezuela.

"Nunca me acostumbraré a las despedidas, otra vez me llevo el corazón y el alma llena de aprendizaje, simplemente Gracias a todos los que me rodearon, sin duda algo de ustedes viven en mí, hoy toca regresar con los míos y abrazarlos muy fuerte por todo este tiempo que estuve ausente", publicó el futbolista en sus redes sociales para despedirse de la afición del Táchira.

¡BIENVENIDO FREDDY! 🦁



El extremo de la Selección de Panamá, Freddy Góndola, es nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense. 🔴⚫️



El jugador con reciente experiencia en el fútbol sudamericano llega por un período de un año. ¡A dejarlo todo por esta camiseta! ❤️🖤 pic.twitter.com/cl8Yl31snd — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 7, 2022

Los manudos tienen en su plantel a Jurguens Montenegro, Marco Meneses y el portero Miguel Ajú como incorporaciones para el Clausura 2022.

Además, el equipo registra las salidas de Marcel Hernández, Gabriel Torres, Alonso Martínez, Mauricio Vargas, Daniel Arreola y José Andrés Salvatierra.

También el club anunció las salidas a préstamo de Brandon Aguilera y Andrés Gómez.

Entre las renovaciones están las de José Miguel Cubero y Giancarlo González, quien pasó a ser del cuadro rojinegro.