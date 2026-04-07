Pablo Izaguirre: “Hay jugadores que no están en un buen nivel en Liga”

A cuatro fechas del final del Clausura 2026, la Liga Deportiva Alajuelense está fuera de la zona de clasificación.

Ese es el presente de un equipo que el semestre anterior lo ganó todo, tanto copa como en Concacaf.

Hoy tienen 19 puntos, por detrás de los 21 de Liberia, luego de que los manudos empataran con el colero Guadalupe y los liberianos golearan a San Carlos.

“Hay que ser objetivos: hay jugadores que no están en un buen nivel en Liga Deportiva Alajuelense y entonces también hay que incrementar la exigencia”, analizó Pablo Izaguirre.

Añadió que el tema de las lesiones es otro punto para entender el presente de la oncena.

Celso Borges recayó y ahora se suma a la lista junto a Alexis Gamboa, Jeison Lucumí, Kenneth Vargas, Malcom Pilone y Santiago Van der Putten.

Para el argentino, los manudos afrontan dos semanas clave, aunque al torneo le resten cuatro jornadas.

Este fin de semana la Liga se mide con Sporting y la siguiente será el clásico ante el Saprissa.

“A mi forma de ver, se estaría jugando gran parte de la clasificación con estos dos partidos y estos seis puntos que tiene por delante, a pesar de que le quedan 12. Pero con estos dos partidos podría encaminar la clasificación. Yo sigo pensando que la Liga tiene todas las posibilidades matemáticas para clasificar”, añadió Izaguirre.

La confianza del exjugador manudo recae sobre la calidad de los jugadores que tiene a su disposición Óscar Ramírez.

“La Liga tiene un buen plantel, tiene para competir. A pesar de que tiene jugadores que se le han lesionado, tiene para competir. Si vos ves el equipo que puso el otro día contra Guadalupe, es un buen equipo el que pone la Liga en cancha”, explicó.

Además de los partidos contra los albos y los tibaseños, Alajuelense recibe a Puntarenas y cierra en casa de Liberia.