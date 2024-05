Pablo Izaguirre: "Don Joseph tiene que hacer una revisión general de lo que es la Liga"

Mientras Saprissa celebra la copa 40 y un tetracampeonato, una vez más en Alajuelense se preguntan qué hacer para volver a ganar un certamen.



En Tibás celebran con un ojo puesto en un quinto cetro en fila, en Alajuela revisan sus pizarras para ver cómo botar la hegemonía morada.

De esto habló Pablo Izaguirre, uno de los ídolos rojinegros que ha ganado con su equipo dijo lo siguiente.

Izaguirre tomó como ejemplo el segundo gol de Saprissa el domingo, donde Javier Paradela le ganó a todos para una daga.

“El segundo gol que le hacen a la Liga se ve la defensa muy pasiva, jugadores que para mí algunos no sabían que se estaba jugando una final y acá viene algo importante para la Liga de ahora en más. Viene un tema de jugadores que seguro no van a estar en la institución, viene un tema de refuerzos donde Guimaraes tiene mucha experiencia y sabrá de dónde traerlos. Lo más importante para la Junta Directiva encabezada por don Joseph, como presidente, tiene que hacer una revisión general de lo que es la Liga. Tiene que hacer una gran revisión, no solo de jugadores, sino de todo el entorno”, explicó.