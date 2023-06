Pablo Izaguirre: “¿Cuál es la idea que se ha vendido del CAR y que ahora no funciona?

"Yo digo en este último tiempo o en estos últimos dos años, ¿por qué la Liga no puede sacar un central de su liga menor? ¿Por qué no puede sacar un lateral derecho? ¿O por qué no puede sacar un volante de contención? “¿Por qué no puede sacar otro centrodelantero, otro número nueve? Supuestamente la Liga tiene las mejores divisiones menores del país. La mejor U20, la mejor. U15. La mejor U17. Entonces, ¿Cómo se van a sentir esos muchachos que están ahora si le traen en la posición que juegan ellos?