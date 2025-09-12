¡Otro más! Alajuelense reporta a otra de sus figuras lesionadas

Malas noticias para Alajuelense, ya que los rojinegros reportaron a otro futbolista lesionado, el segundo en esta semana.

Se trata del delantero Alberto Toril, quien sufrió una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha durante un entrenamiento.

Incluso, el español ya fue operado y podría estar fuera de las canchas por varias semanas.

“Su tiempo de recuperación se irá informando y evaluando conforme avance su etapa de recuperación”, publicó Liga Deportiva Alajuelense en un comunicado.

Esta es la segunda lesión que reportan los rojinegros en apenas siete días, pues el defensor Santiago van der Putten fue sometido a una artroscopia tras una dolencia sufrida con la Selección Nacional.