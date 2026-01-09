Otra cirugía más en la Liga: Ahora es Joel Campbell

Primero fue Óscar Ramírez y ahora es el turno de Joel Campbell.

El atacante de Alajuelense tuvo que ser intervenido de un procedimiento menor a nivel de la columna lumbar, realizado de manera preventiva a días de que arranque el Torneo de Clausura 2026.

La idea es que el jugador llegue en sus mejores condiciones al arranque del certamen, por lo que decidió realizarse el procedimiento.

Campbell deberá cumplir con 48 horas de reposo antes de retomar los entrenamientos, esto según comunicó el club rojinegro.

Esta semana se dio a conocer que Óscar Ramírez tuvo que realizarse una pequeña operación de una hernia, que lo sacó de las canchas unos días, aunque sin ninguna preocupación.

Lo mismo al parecer sucederá con Campbell de cara al arranque del certamen para ellos que será el jueves ante Liberia en el Morera Soto.



