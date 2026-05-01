EN VIVO
Clock

de HS

Liga Deportiva Alajuelense

Óscar Ramírez ya no es técnico de Alajuelense

Decisión fue tomada por el técnico, según informó el equipo.

Óscar Ramírez, Alajuelense/Crédito: Juan Manuel Quirós
Óscar Ramírez, Alajuelense/Crédito: Juan Manuel Quirós
Por Adrián Fallas 1 de mayo de 2026, 11:08 AM

Una noticia sacudió a Liga Deportiva Alajuelense este viernes: Óscar Ramírez ya no es técnico del equipo.

“El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso”, detalló la Liga.

Ramírez, luego de liderar al grupo a tres campeonatos el semestre anterior, se quedó sin títulos en el Clausura 2026 y ni siquiera pudo ingresar a semifinales.

“De parte de Junta Directiva, jugadores y staff administrativo, estaremos siempre agradecidos por su legado inmortal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense”.


WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas