Óscar Ramírez vive como un “extra” su octava final en su historia

Óscar Ramírez vive un “extra” en su carrera como técnico, su octava final con Alajuelense.

Tras empatar sin goles en la ida en el Estadio Nacional, ahora Ramírez se prepara para el duelo final de este miércoles en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Pase lo que pase, el Macho sumará su octava disputa de un título nacional y anteriormente ganó en cinco ocasiones y solo perdió dos.

“Es un extra. Yo la verdad no tenía contemplado volver a una lid como esta y el señor me puso acá en volver a vivir, muy sereno, tranquilo, claro, con la responsabilidad latente y saber que tengo responsabilidad con la institución y es uno de los objetivos que tenemos ahí, pero muy tranquilo.

“Lo hablaba con mi mamá que tiene más de 80 años y me decía que después de los 60 ya son extras, ja, ja, ja, pero le renueva a uno la parte de la ilusión, claro hay que contemplar las dos caras, el saber ganar y saber perder”, indicó este martes en conferencia de prensa previa.

De las cinco finales que ganó, cuatro fueron ante el Herediano, tres desde el manchón blanco de los penales y una en tiempo extra.

“Romper una racha sin ganar siempre implica un esfuerzo más, no claudicar, la extra en los últimos kilómetros como si fuera atletismo, creo que por ahí anda el tema. Me acuerdo de que una final acá (Morera Soto) que logramos empatar en el minuto 89 y los jugadores no claudicaron, empatamos y ganamos en penales ante Herediano. Creo que la idea es que ellos entiendan ese mensaje de dar un esfuerzo más”, explicó el Macho.