Óscar Ramírez: "Usted le pregunta a la mayoría de aficionados y le van a decir que el título nacional"

Tras ganar la Recopa 1-0 ante Herediano, el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, dejó la prioridad de este semestre muy clara: ganar la 31.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ramírez:

Más refuerzos: El tema es que tenemos tres torneos, si fuera un torneo estaríamos, pero habrá tanto partido... En agosto vamos a tener 10 partidos y se va a ocupar de todos. Es un tema que estamos trabajando. La idea es trabajar con un tercer grupo que son los Sub-21 para poder tomar de ellos en caso de una emergencia.

Esperanza en el aficionado: Es un tema que hay que ir día a día. Acá es cómo nos acomodamos en el torneo y llegar fuerte al final. Hay que ir caminando. Prometer algo no, uno sabe que hay factores que influyen mucho, por ejemplo: lesiones, mucho partido, planilla corta de 28 jugadores contando con los pequeños.

Ansiado cetro 31: No es fácil, pero tenemos fe y con el nosotros por delante nos da chance.

Prioridad de títulos entre el nacional y el internacional: Usted sabe que sí por todo lo que ha pasado. Usted le pregunta a la mayoría de los aficionados y le van a decir que el título nacional. Con tres semanas de trabajo este cetro es importante porque da para pensar en cosas buenas.

Planilla: Hay un buen grupo y una buena mezcla entre jóvenes y experimentados. Esto nos da para pensar en el futuro lo que queremos.

Misión: Es un inicio y ahora a trabajar. Ahora mi misión es dejar un buen grupo base que tenga cantera y Dios quiera que se vengan más títulos.

Retorno de jugadores a préstamo: Estamos recuperando gente y dándole confianza. Es conveniente que ellos estén, hay que ver cómo lo hacemos más criollo.

Regreso: No lo tenía en mente, si me hablas de esto hace tres meses, te diría que no. Don Joseph es una muy buena persona y el cariño que yo le tengo a la institución.

Jugadores del CAR: Es una responsabilidad grande, ver a los chicos jóvenes en el CAR me ayudó a tomar la decisión de regresar.