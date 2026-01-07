Óscar Ramírez tuvo que ser operado este miércoles

El técnico Óscar Ramírez fue intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Hospital Metropolitano de San José, donde se le practicó una hernioplastia umbilical.

Según la información del departamento de prensa de Alajuelense, el procedimiento médico se desarrolló con total normalidad y sin presentar complicaciones durante ni después de la cirugía.

Por el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el tiempo estimado de reposo, aunque se espera que Ramírez continúe con su recuperación conforme a las indicaciones del cuerpo médico.

El debut de los campeones en el Torneo de Clausura 2026 será hasta el próximo jueves cuando reciban a Liberia.