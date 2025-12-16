Óscar Ramírez trata de vivir con normalidad los días previos a la final

Este miércoles, Alajuelense abre la final de fase del Apertura 2025 visitando a Saprissa. Los manudos sellaron su boleto el sábado, tras superar a Liberia, y han tenido tres días de trabajo de cara al juego de ida.

El técnico Óscar Ramírez es consciente de la importancia de lo que se juegan ambos equipos, pero intenta bajarle las revoluciones a la previa.

“Trato de vivir el día normal: planeamientos, ir a la cancha, hablar con los jugadores, no hacer nada diferente. He tratado de ser lo más simple con mis rutinas y mis cosas”, destacó el timonel rojinegro.

Ramírez es un viejo conocedor de estas instancias y tiene claro que es imposible no fijarse en lo que hace el rival.

“Veremos en este caso; lo primero es un partido complicado. Un clásico en una final siempre es difícil. Sé que ellos tienen la misma ilusión, las mismas ganas y sus puntos fuertes, al igual que nosotros, y es una lucha para ver cómo queda el primer round”, añadió.

El entrenador no quiso adelantar temas de alineación. Sobre Bayron Mora y Washington Ortega, señaló: “Todavía no. Veremos en el campo la decisión que se toma, porque no está claro”.

Consultado sobre posibles movimientos de planilla, fue claro:

“En este momento estamos enfocados en los partidos. Además, eso le corresponde al profesor Vela. Yo me dedico a la cancha”, concluyó.