Óscar Ramírez tras sumar seis partidos sin victoria con la Liga: "No es normal"

Alajuelense está en crisis en el Torneo de Clausura. Tras caer 0-2 ante Puntarenas FC, el técnico Óscar Ramírez reconoció la preocupación que existe en el camerino rojinegro, luego de acumular seis partidos consecutivos sin ganar.

El estratega manudo explicó que el cuerpo técnico ha trabajado intensamente para corregir errores defensivos, pero los resultados no han acompañado el esfuerzo.

“Hemos hecho de todo en el sentido de revisar videos, de analizar los goles en contra, tratar de corregir y resulta que el primer gol es de un centro y ahí uno se preocupa”, señaló.

Ramírez admitió que el equipo atraviesa una situación delicada, especialmente porque el resultado llega al cierre de la primera vuelta del campeonato.

“Es una situación difícil en el sentido de que nos estamos retrasando. No es normal todo lo que pasó del semestre anterior a este. Todos están enojados y nadie quiere perder, pero en cuanto a trabajo, hemos hecho de todo para evitar los goles y, desgraciadamente, nos vuelve a pasar”, añadió.

El timonel también reconoció el mérito del rival y felicitó a César Alpízar, técnico de Puntarenas FC, por el planteamiento mostrado.

“Felicito a César Alpízar por su sistema fluido; ellos nos anticiparon mucho. La verdad no nos alcanzó”, manifestó.

Según Ramírez, durante la semana se enfocaron en fortalecer la zona baja, pero los errores persistieron.

“Trabajamos martes y miércoles totalmente a la defensa y nos vuelve a pasar. Entonces no sé qué pasa. Se trabajó, se tomaron referencias y ahí ya queda uno preocupado; es un tema ya fino”, comentó.

El estratega fue autocrítico con el rendimiento colectivo, especialmente en la etapa inicial.

“El primer tiempo fue de lo peor que hemos jugado y lo hablamos en el camerino, que no nos podía volver a pasar, pero Puntarenas fue muy superior”, concluyó.

Alajuelense deberá replantear su camino en la segunda vuelta si desea revertir la racha negativa y de momento, volver a la senda del triunfo, pues no consigue una victoria desde el 27 de enero anterior ante el colero Guadalupe FC por 1-3.

El próximo partido de la Liga será el martes cuando reciba al Cartaginés en el Morera Soto.



