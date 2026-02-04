Óscar Ramírez tras derrota en la Copa: "Si hay algo que sacrificar sería este torneo"

El técnico Óscar Ramírez explicó las razones detrás de la derrota de Alajuelense por 0-1 ante Liberia, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa, resultado que dejó a los rojinegros obligados a remontar en la vuelta.

Tras el encuentro, el estratega fue claro en que la planificación del equipo contemplaba rotaciones. “Esta semana los muchachos que vienen del campeonato tuvieron descanso, yo lo anuncié desde la semana pasada que iba a jugar con muchos chiquillos”, afirmó Ramírez a la televisora FUTV.

El entrenador manudo destacó que la decisión respondió a un proceso de proyección deportiva. “Son opciones, muchachos que van en crecimiento y le dimos la oportunidad, y la verdad no era para perderlo por 1-0, al final tuvimos chance, pero es parte dé, teníamos que sacrificar un poco”, señaló, insistiendo en que el desarrollo de jóvenes es parte del camino institucional.

Ramírez también dejó entrever que, ante la carga competitiva, el club debe priorizar objetivos.

“Siempre será una opción, pero dadas las circunstancias, si hay algo que sacrificar sería este torneo para darle prioridad al nacional y la Concachampions”, subrayó, en referencia al Campeonato Nacional y a la Concacaf Champions Cup.

Finalmente, el técnico resaltó que pocos equipos han asumido un riesgo similar en instancias decisivas.

“Creo que ningún equipo ha arriesgado con tanto muchacho”, concluyó, convencido de que la apuesta rendirá frutos a mediano plazo, más allá del resultado adverso en la Copa.



