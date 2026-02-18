Óscar Ramírez tomó nota: LAFC es muy poderoso

LAFC no tuvo piedad. Mostró todo su poderío al Real España de Jeaustin Campos, en Honduras. Mientras el equipo de la MLS goleaba 6-1 en suelo hondureño, en Costa Rica el staff técnico de la Liga comenzaba a tomar apuntes.



Denis Bouanga (3',24' y 71'), David Martinez (11'), S. Heung-Min (22') y Timothy Tillmann (39') marcaron. Todos grandes jugadores.



En 40 minutos, el equipo mostró buenas transiciones, rápidos movimientos, cambios de juego y mucha contundencia.



Si hay un técnico amante del video ese es Óscar Ramírez, estratega manudo.



Eso sí: el campeón nacional no ha iniciado esta temporada como le hubiera gustado. Actualmente, el club está afuera de zona de clasificación y ya fue eliminado del Torneo de Copa.

El surcoreano Son Heung-Min y el franco-gabonés Denis Bouanga son las máximas figuras de un club bien dirigido por el canadiense Marc Dos Santos.

Todavía no hay fechas exactas para estos partidos de la siguiente ronda de Concacaf, pero ya es un hecho que se cumplió lo que el papel dictaba: un duelo ante LAFC.

En 2023, tanto manudos como angelinos se habían enfrentado en octavos de final de Concacaf con un global de 5-1 para el club de la MLS.