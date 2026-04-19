Óscar Ramírez termina contrato en mayo: Este es el mayor deseo del club

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, termina contrato en mayo y en el equipo son muy claros sobre el mayor deseo en relación con el estratega más ganador de la institución.

Marco Vásquez, gerente general de la Liga, fue enfático en que la intención es que el Macho Ramírez continúe ligado al club, aunque aún hay que esperar para saber con certeza qué sucederá.

"Lo que espero que esté diciendo Óscar Ramírez es que quiere continuar con nosotros, a veces uno se cansa, verdad... esto es una industria de mucha exigencia, presión. Es absolutamente normal que una persona se sienta con cansancio, pero si usted me pregunta yo esperaría que Óscar tome la decisión de continuar por mucho tiempo en este proyecto tan lindo que tenemos incluso con un nuevo estadio", comentó Vásquez en Teletica Deportes Radio.

Al ser consultado sobre si hay alguna fecha para sentarse a conversar a Ramírez sobre el tema, Vásquez indicó que será hasta el final de la temporada.

"Llegará el momento como todos los momentos que se presentan para que él decida que quiere hacer a futuro, para que la institución decida qué quiere hacer a futuro, pero ahora no", añadió.

Incluso, a Vásquez se le preguntó sobre si están preparando como institución a algún otro entrenador para que siga sus pasos.

"No hay nadie, nuestro técnico se llama Óscar Ramírez y en este momento el objetivo es llegar a instancias finales y ganar este torneo, No hay nombres de nada ni siquiera a nivel de jugadores porque eso siempre se lleva hasta el final del torneo", concluyó.