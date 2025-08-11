Óscar Ramírez: "Somos motivación para otros equipos"

El estratega de Alajuelense, Óscar Ramírez, brindó su análisis tras la derrota 0-1 ante Herediano, en el estadio Morera Soto.

Esto fue todo lo que dijo el Macho en conferencia de prensa:

Análisis de partido: La contundencia es un tema que hemos abordado. En la práctica es una cosa y ya en vivo otra. Yo lo dije, me parecía que iban a haber partidos de 2-1, que me perdone el colega, pero hoy tuvimos un porcentaje más alto encima de ellos. A Herediano hay que darle virtud con experiencia. Ahí vamos es la tercera fecha.

Morera Soto: Hay canchas difíciles como la de Sporting o en Managua, son canchas que no son de fácil acceso, tenemos que hacer más bloque en algunos momentos. Son canchas difíciles no tenemos la amplitud que tenemos acá.

Somos motivación para otros equipos y eso hay que entenderlo, como por ejemplo el portero de Herediano, uno lo ve el otro día y lo ve hoy y caramba...

Doryan Rodríguez: Sí... yo me lo dejé por el tema de la proyección, es un muchacho interesante, pero creo que es un jugador que es interesante, necesita ese aprendizaje de saber provocar situaciones, pivotear. Doryan puede fabricarse su gol.

Estilo de juego: Hay que tener mucho quiebre, mucho apoyo y atacar el espacio.

Análisis: Yo sé donde estoy ubicado, el pasado tiene su peso y de alguna manera hay que darle vuelta.

Resultado: Duele porque hicimos 14 remates, pero es un aprendizaje. Si vemos los partidos que hemos perdido con Herediano han sido de balón parado. Fue una mano sin gracia porque no hay intención.