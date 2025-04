Óscar Ramírez sobre su regreso al fútbol: "Sentí el apoyo y lo agradezco de corazón"

El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el 1-1 del clásico nacional en el Morera Soto.

Estas fueron sus declaraciones más destacadas:

Análisis del juego: El empate se queda corto porque creamos demasiadas oportunidades. Hay que afinar la puntería. Hay que mejorar tal vez el tema defensivo y las referencias. También creo que estuvimos bien en la creación de las jugadas, fuimos muy contundentes en las jugadas.

Regreso al fútbol: Yo no soy de emotividad, pero sí me sentí muy agradecido con la gente y con el cariño que me mostraron. No magnifiqué el tema del apoyo y me llegó. Sentí ese apoyo y lo agradezco de corazón.

Mejoría: Esto no es magia, es un tema que hay que saberlo llevar. Hoy hubo mucho deseo y se peleó cada pelota a muerte.

Definición: A mí me gusta corregir el posicionamiento del cuerpo por ejemplo. Es un tema que se nos ha ido de las manos. Yo tengo que estimular porque hay gente con velocidad, buen pivoteo, pero hay jugadores que fueron creados en la calle y luego llegaron al fútbol. Yo creo que eso hay que desarrollarlo y hay que volverlos a traer al fútbol.

Rotaciones: Me gusta analizar a los rivales para buscar situaciones que me puedan favorecer. Yo quería apostar por la velocidad, pero Paulo metió gente de peso. Quise buscar velocidad con Lucumí y quería atacar la zona de los centrales.

Cuánto ha cambiado el fútbol de Costa Rica: Es más estudioso, yo en mi primer etapa me aproveché de algunas cosas con un plantel con un corazón muy grande y me aproveché de ciertos conceptos, ahora se aprovecha el desarrollo. Siento yo que tenemos que recuperar la corrección técnica y la individualidad. La táctica y el saber marcar porque se da mucha situación de agarre.

