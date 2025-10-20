Óscar Ramírez sobre su equipo: “Siento a todos empujando”

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez, habló sobre el camerino manudo luego de la victoria ante Saprissa, que permitió a su equipo alcanzar la cima del torneo Apertura 2025.

“El trabajo y el compromiso de los muchachos le da a uno tranquilidad”, aseguró el Macho Ramírez.

El timonel explicó que siente a su grupo unido y comprometido: “Siento a todos empujando”.

Para Ramírez, la labor de los líderes del equipo ha sido clave para mejorar el ambiente dentro del conjunto rojinegro.

“Son los primeros en dar el ejemplo y lo ejecutan en la cancha. Lo mejor es cuando un líder habla y lo demuestra en el campo”, añadió.

A pesar de la victoria en el Clásico Nacional, el mensaje del estratega es claro: Alajuelense aún no ha ganado nada.



