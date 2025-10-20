Óscar Ramírez sobre su equipo: “Siento a todos empujando”
El timonel de Alajuelense rescata el compromiso de sus jugadores en el momento en que alcanzan el liderato del Apertura 2025.
El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez, habló sobre el camerino manudo luego de la victoria ante Saprissa, que permitió a su equipo alcanzar la cima del torneo Apertura 2025.
“El trabajo y el compromiso de los muchachos le da a uno tranquilidad”, aseguró el Macho Ramírez.
El timonel explicó que siente a su grupo unido y comprometido: “Siento a todos empujando”.
Para Ramírez, la labor de los líderes del equipo ha sido clave para mejorar el ambiente dentro del conjunto rojinegro.
“Son los primeros en dar el ejemplo y lo ejecutan en la cancha. Lo mejor es cuando un líder habla y lo demuestra en el campo”, añadió.
A pesar de la victoria en el Clásico Nacional, el mensaje del estratega es claro: Alajuelense aún no ha ganado nada.