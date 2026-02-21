Óscar Ramírez sobre la visita de La Liga al Saprissa: “Es un ambiente hostil y difícil”

El técnico de Alajuelense sabe que jugar un clásico en casa del Saprissa es complicado. Aun así, el timonel espera con ilusión el reto que tendrán este sábado a las 8 p. m.

“Será un partido bonito. Siempre los clásicos son bonitos, más yendo a Saprissa. Sabemos que es un ambiente hostil y difícil. El grupo el semestre pasado se comportó de muy buena manera y la idea es repetir lo mismo”, dijo el entrenador erizo.

Óscar Ramírez trató otros temas en conferencia de prensa.

Acerca de su primer cara a cara con Hernán Medford, esto dijo: “Creo que es la primera vez que nos enfrentamos. La verdad, pensé que ya lo habíamos hecho, pero no. A Hernán ya lo conozco. Sé sus puntos fuertes en manejo de camerino y trabajo de cancha. Conviví mucho con él; él también me conoce a mí”.

Sobre los jugadores lesionados de la Liga, actualizó su estado.

“Piñar es el que está un poco más avanzado. Joel está ahí también. Matarrita igualmente. El que más evolucionó fue Piñar”, explicó.

También se refirió al marco rojinegro: “Todos sabemos que Washington tiene año y medio de estar en un nivel óptimo. Byron era un muchacho que venía como promesa. Lo agradable del semestre pasado fue la respuesta que dio ante situaciones fuertes de competitividad y ahora está en su rol. Estamos claros de que Washington es el titular y Byron está ahí atrás”.