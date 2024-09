Óscar Ramírez sobre Joseph Joseph : “Él quería el tema de la primera división, pero yo le decía que no”

El técnico Óscar Ramírez explicó cómo se dio su regreso al fútbol después de seis años.

Actualmente, Ramírez se desempeña como Coordinador de Desarrollo y Rendimiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Ramírez en una entrevista en el programa La Jugada Perfecta y reveló que el presidente rojinegro Joseph Joseph lo buscó para el primer equipo.

“Fue una solicitud de don Joseph. Desde hace un tiempo veníamos hablando, él quería el tema de la primera división, pero yo le decía que no, luego ya me tocó el tema de liga menor y a mí siempre me ha gustado. Muchas veces yo me quedaba entrenando algo, para mejorar con algunas cosas, siempre he tenido el gusto por hacerlo y creo que en este pudo ayudar un poco”, detalló Ramírez.