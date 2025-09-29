Óscar Ramírez sobre indisciplina de futbolistas: "Tomé una decisión y fue la más sana"

El técnico Óscar Ramírez habló por primera vez sobre los actos de indisciplina que dejaron a cuatro jugadores fuera del viaje a Honduras para disputar el partido de vuelta ante el Motagua por la Copa de Campeones de Concacaf.

El Machillo decidió no contar con los futbolistas John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz; tras conocerse aparentes actos de indisciplina ocurridos el fin de semana en La California.

"No he hablado del tema, pero sí he actuado, eso indica que tomé una decisión, creo que fue lo más sano. Gracias a Dios tenemos una planilla alta e hicimos modificaciones. Fue lo mejor para mandar un mensaje de lo que es la institución", explicó Ramírez tras dejarlos en Costa Rica.

Machillo explicó que aún no ha hablado con los jugadores y apenas regrese al país lo hará.

"Todavía no he hablado con ellos, me gustaría hacerlo, en este momento lo más importante es el partido contra Motagua, es una final, estamos enfocados en sacarlo", mencionó en conferencia de prensa. ​El estratega rojinegro estudia variantes tras las ausencias de estos futbolistas de cara al partido ante Motagua.

"Antes de que esto sucediera yo ya había estudiado variantes, viendo opciones con respecto a lo que pasó en la ida. Eso me ayudó a tomar la decisión con ellos", añadió.

Finalmente, Ramírez dio su punto de vista con respecto a la convocatoria de Creichel Pérez al microciclo de la Selección Nacional, pese al incidente ocurrido el fin de semana.

“Es una pregunta de un tema de Federación, yo estoy actuando con el reglamento de disciplina del club y aun así con el protagonismo que él estaba teniendo y dichosamente tenemos gente buena para sustituirlo.

“Hay que bajar un poco en el sentido de que todos fuimos jóvenes y nos equivocamos y que si en este momento Costa Rica lo necesita, al igual que yo hablaré con él, yo creo que Miguel Herrera también lo hará”, sentenció.

Alajuelense deberá remontar una derrota de 0-1 ante Motagua en la ida, para clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.