Óscar Ramírez sobre golazo de Bran: "Se lo merece, el muchacho es muy correcto"

El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el 1-1 ante la Liga, en la ida de las semifinales.

Estas fueron las declaraciones más destacadas del Macho:

Análisis: Estos partidos son un tema diferente, el tema emotivo es importante. Con el penal dimos oportunidad que ellos crecieran, luego nos espera. No me lo pregunten, pero este muchacho estuvo trabajando toda la semana practicando media distancia y hoy nos dio una alegría.

Las bajas: Diego Campos tuvo una problemática, Rashir a veces se resiente de la rodilla y Pikachu que en el último entrenamiento tuvo un pequeño problema en el muslo. Hoy es el quinto o sexto partido cada tres días. Ahora entiendo por qué le ha costado el cierre a Alajuelense y ahora yo lo estoy viviendo, es un tema complejo de manejar (lo físico). Hay que tener ese sufrimiento y rebeldía para poder rematar.

Alejandro Bran: Tiene 24 años, ya no es joven, pero está en esa entrada de madurez, hemos corregido cosas, hemos hablado. Ayer u hoy le dije que había quedado encantado con el partido en Liberia y contra Cartaginés. Metí a Aarón Salazar por los partidos anteriores aquí. Si algo hay que tener uno en la vida es rebeldía, no dejarse y se lo merece, el muchacho es muy correcto; hoy si no hubiera sido el tema de la línea de cinco hubiera sido titular.

Bayron Mora: Si algo puedo entender de Bayron, la vida de él no ha sido fácil, hay una historia de él en la que ha vivido de todo, vino de Ciudad Neily para acá. Él con su personalidad se ha comportado muy bien, hizo varias tapadas importantes. Se ve con jerarquía, es una bendición que un muchacho de estos aparezca, no es normal, cuesta tener a los 22 años lo que él ha mostrado.

Cambios para la vuelta: Vamos a evaluar, hay que verlo con los jugadores, es un tema de recuperación. El viernes hay que ver el partido en sí, lo que hicimos bien y lo que nos planteó el técnico y luego la toma de decisiones.