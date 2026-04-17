Óscar Ramírez sobre el clásico: “Los dos estamos urgidos de ganar”

El clásico del domingo entre Alajuelense y Saprissa es un partido clave para las aspiraciones de cada oncena. Así lo analiza el técnico manudo, Óscar Ramírez.

“Los dos estamos urgidos de ganar, ellos por el primer puesto, nosotros por ver cómo entramos a semifinales”, detalló.

Para el timonel, este tipo de encuentros se manejan diferentes, ya que la parte motivacional está presente al enfrentar al archirrival.

“En los clásicos la motivación está. Es el partido en el que uno menos tiene que motivar, porque a los muchachos los mete temas como el ambiente”, añadió.

Para Ramírez, la posibilidad de tener al grupo durante la semana ha sido clave de cara al duelo en el Morera Soto.

“Ha sido una semana bonita, se ha entrenado bien, se han abarcado cosas que por el tiempo no alcanza. El grupo está alegre y contento, y eso es importante por el tipo de partido”, indicó.

Ramírez destaca que, a pesar de que en este momento la Liga se mantiene fuera de la zona de clasificación, siguen con vida.

“Este semestre ha sido complejo, con lesiones y situaciones que han pasado y han hecho el manejo difícil por factores extrafútbol, pero acá estamos, con vida y depende mucho de lo de este fin de semana”, concluyó.