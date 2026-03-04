Óscar Ramírez: "Si hay dos muchachos que puedo decir que son ejemplares son los mexicanos"

El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, se mostró satisfecho luego del triunfo 2-0 ante Cartaginés en el Morera Soto.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ramírez tras el compromiso:

Análisis: Creo que me gustaría ganar, hay formas de ganar, hay momentos en el que hay que hacerlo de formas diferentes, con fútbol, con buena intensidad. Me gustó el partido, el deseo, la gana y la convicción.

Cómo está el camerino: La gente que hemos estado en camerino, que hemos convivido, no sé cuántas veces eso ha pasado, si hay dos muchachos que puedo decir que son ejemplares son los mexicanos, profesionales en todo sentido de la palabra. La charla del otro día fue muy corta, pero si algo que le he dicho a este camerino es que tenemos que estar unidos. Hay situaciones al calor de un partido, que un muchacho diga y otro esté enojado es muy normal. Los que estamos ahí sabemos como es esto.

Daños al camerino del Lito Pérez: Yo no estaba, estaba el daño y me imagino que alguno que salió, no es correcto, la institución se va a hacer cargo de eso. No debe ser, pero tengo que ubicarme en el contexto del futbolista para entender la reacción.

Segunda vuelta: Vamos partido a partido, ahora hay que centrarnos en San Carlos.

Sentimiento de Óscar Ramírez: Si contesto mucho, hablo mucho, si contesto corto, no sirve, estoy hablando resumido, mejor contesto de esta manera. Si es así el entorno mejor contesto tranquilo.

Goles tempraneros: Ante una situación como la que estamos fueron importantes en los goles tempraneros. Hay que reconocerle a Cartaginés con un buen partido. Jugamos contra un gran equipo.