Óscar Ramírez señala fallas de Alajuelense ante los puntos fuertes de Pérez Zeledón

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se mostró molesto tras la derrota que sufrió su equipo a manos de Pérez Zeledón. Más allá del marcador de 2-1, lo que irrita al timonel es que sabían de las fortalezas de los Guerreros del Sur.

“(Pérez Zeledón) tiene cualidades muy importantes, el balón parado. De hecho, ayer practicamos y tal vez de alguna manera sí me molestaba eso: que habiéndolo trabajado y todo, aún así nos crean peligro”, destacó.

Ramírez también señaló otra de las virtudes del rival, sobre el que se refirió elogiosamente:

“La contra, que sabíamos que en algún momento quedábamos muy abiertos y nos agarraban por el centro. Son cosas que van sucediendo en un encuentro y que te generan inestabilidad, desconfianza y hacen crecer al rival”, indicó el Macho.

“Todo eso lo habíamos hablado, entonces eso es lo que me tenía un poco más molesto: sabiendo las características o virtudes de Pérez Zeledón, y que aun así nos las hicieron”, recalcó.

Tras caer en San Isidro, Alajuelense se queda con 10 puntos, tres menos que los generaleños, que lideran por el momento la clasificación.

Con seis partidos disputados, Ramírez no enciende las alarmas, pero sabe que para competir por el cetro el equipo debe mejorar.

“Yo asumo la responsabilidad total en esto. Todavía hay campeonato y tenemos que ver cómo salimos para no quedarnos atrás, porque este torneo va a ser muy rápido y además tenemos que lidiar con la Copa Centroamericana”, concluyó.