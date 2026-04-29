Óscar Ramírez se toma un respiro para pensar en su futuro

El aún técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se marchó a vacaciones para pensar en su futuro.



En su última conferencia dejó claro que aún tenía dos semanas de contrato con los rojinegros.

Teletica.com confirmó por medio de dos fuentes, independientes entre sí, que el estratega se toma unos días lejos del CAR, los entrenamientos, el análisis de video y todo lo que significa estar al frente de un club tan mediático como la Liga.



La leyenda del banquillo rojinegro analiza si continuar o no en el equipo luego de meses de títulos, glorias y también un último semestre complejo en el que los resultados no llegaron. Eso sí, alcanzó la añorada 31 para las vitrinas rojinegras.



“A como he tenido ecuanimidad en los triunfos, que no son pocos, igual me ha pasado esto de perder y es fútbol. Hay que revisar cosas que pasaron y a lo interno se tiene que hacer. Quedan dos semanas todavía de trabajo para ver, para reunirnos, para analizar bien todo lo que pasó”, indicó Ramírez en la última conferencia de prensa.

En su última aparición ante los medios de prensa, El Macho dijo que "si algo me ha enseñado la vida es no ser emotivo, es no ser inmediato".

"Como les digo a los jugadores, así a como rumea la vaca, me gusta rumear las cosas, porque ha sido mi manera. En la cancha era igual, pensaba, analizaba y después tomaba decisiones. Y ahora igual, en la vida. Ya a los 61 años ya uno piensa un poquito más, con la tranquilidad, ya no con las precisas y veremos”.

Una vez se consumó la eliminación manuda el liguismo se pregunta constantemente si seguirá Óscar Ramírez en el banquillo o no.

Aún faltan días para conocer el desenlace. Lo que es un hecho es que se está a la espera de la respuesta de Ramírez para que a partir de ahí la Junta Directiva analice cuál es la mejor opción para el futuro de la dirección técnica del club rojinegro.

