Óscar Ramírez piensa ayudarle a La Sele: "Sería un aporte nuestro si logramos sacar a Motagua"

Alajuelense recibe este martes a las 8 p. m. al Motagua de Honduras, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La Liga jugará esta serie en medio de un contexto mundialista donde la Selección Nacional debe ganar en suelo catracho, el próximo 9 de octubre, para enmendar su camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Ramírez tocó ese tema en la conferencia de prensa posterior al empate sin goles ante Guadalupe.

Estos fueron los temas a los que se refirió Ramírez:

Cambios en la alineación: Hay gente que tiene más recorridos que otros y vienen acumulando cargas y decididos dosificar la carga pensamos en que jugamos el próximo martes, viernes y de nuevo martes. Buscamos los reemplazos y buscar eso, el martes representamos a Costa Rica. Está la parte mundialista por medio que tiene su situación y ojalá poder nosotros sacar a Motagua y dar un empuje a la parte nuestra de Costa Rica en el tema de la Selección.



Jóvenes figuras: Hay momentos en que uno da el do de pecho, hay que buscar momentos para que florezcan. Este trabajo que me corresponde hacer a mí en este momento no se vea tan claro, estamos viviendo el hoy, pero en un tiempito la institución va a tener una base muy bonita con gente joven, no sé si me tocará mirarlo.

Concentración en el CAR: Es por todo el trajín, es que si dejamos a la libre que los muchachos vayan ahí... no es que uno desconfíe de ellos, pero el reposo, la alimentación, el bombardearlos con videos, que ellos se vean e interactuar con ellos.

Primer lugar: Tener dos puntos donde tenés que ir bien con los dos es difícil, ir bien en el campeonato y en la Copa Centroamericana es difícil. Hay que escoger momentos para ir más sobre el torneo internacional y en otras oportunidades en el torneo. El martes es una final. Vamos a representar el país, está todo el tema del Mundial, yo creo que sería un aporte nuestro si logramos sacar a Motagua, más si me toca ir allá a jugar.



Priorizó el partido de este martes ante Motagua: No perdimos el objetivo de ganar, aquí buscamos los mejores elementos manteniendo las mismas características, hay muchachos que reemplazaron a otros. Teníamos el objetivo de ganar los tres puntos y descansar gente. Estamos en la pelea y ahora a enfocarnos en la Copa Centroamericana.



Tristán Demetrius: Hay un proceso que hay que caminar, creo que a él le falta. Hay que saberlos llevar. Es un grupo que hay que saber llevar. Me pasó con Vianey en los entrenamientos jugaba muy bien a los 17 años, luego lo puse en Pérez Zeledón y lo perdí, no dio lo que tenía que dar y eso es algo que aún tengo en mi mente.

