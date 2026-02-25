Óscar Ramírez pidió 5 fechas y torneo ya marcha por la mitad

Luego de empatar ante Liberia (2-2) en el debut, el técnico campeón nacional, Óscar Ramírez fue muy claro con su afición y la prensa: solicitó cinco partidos para que su equipo se viera mejor; sin embargo, el campeonato disputará este fin de semana la primera vuelta y el equipo no levanta.

"Debemos descompresionarnos de todo, de los torneos, del descanso, recuperar fuerzas y estos 5 primeros partidos nos van a ayudar", dijo Ramírez el pasado 15 de enero.

Los manudos ya quedaron eliminados del Torneo de Copa y actualmente marcha en la sexta posición con nueve puntos, a cuatro unidades de Liberia que es último y a seis del cuarto lugar, Saprissa, y a siete del líder Herediano.

El próximo partido de los manudos será este sábado a las 7 p. m. ante Puntarenas en el estadio Miguel Lito Pérez.

Este mal momento agarra al actual monarca previo a una seguidilla de juegos que no lucen para nada fáciles, inclusive su serie internacional de Concacaf ante LAFC.

Calendario del campeón nacional:

Fecha 9: Sábado 28 de febrero

Puntarenas – Alajuelense



Fecha 10: Martes 3 de marzo

Alajuelense – Cartaginés



Fecha 11: Sábado 7 de marzo

San Carlos – Alajuelense



Octavos de Concacaf: Martes 10 de marzo

Los Ángeles FC – Alajuelense



Jornada 12: Viernes 13 de marzo

Alajuelense – Pérez Zeledón



Octavos de Concacaf: Martes 17 de marzo

Alajuelense – Los Ángeles FC



Jornada 13: Sábado 21 de marzo

Herediano – Alajuelense

