Óscar Ramírez: "Nuestra propuesta de presionar va a estar presente"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, está listo para afrontar el juego de vuelta de la gran final de visita ante Herediano.

El estratega cree que la Liga no cambiará mucho pese a las condiciones del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, ya que asegura, es una gramilla “particular” y “especial” sobre todo en el bote del balón al ser césped sintético.

Machillo habló de cómo está viviendo este duelo final y asegura que no quiere violencia, sea cual sea el desenlace este miércoles.

Acá las declaraciones más destacadas de Ramírez en conferencia de prensa:

-¿Cómo está viviendo en lo personal esta final?

Es un extra. Yo la verdad no tenía contemplado volver a una lid como esta y el señor me puso acá en volver a vivir, muy sereno, tranquilo, claro con la responsabilidad latente y saber que tengo responsabilidad con la institución y es uno de los objetivos que tenemos ahí, pero muy tranquilo. Yo creo que son extras, lo hablaba con mi mamá, que me decía que después de los 60 ya son extras jaja, pero le renueva a uno la parte de la ilusión, claro hay que contemplar las dos caras, el saber ganar y saber perder.

-¿Cómo plantear este partido en Santa Bárbara?

Cambia un poco el cerrar de visita, este partido último lo planteamos de una manera ofensiva teniendo en cuenta un escenario muy similar al del Morera Soto, el de Santa Bárbara tiene su especialidad, es una cancha sintética que tiene su situación de brinquitos y cosas del estilo, de alguna manera nuestra propuesta de presionar va a estar presente y ver qué quiere Herediano si de jugar a la segura o ir a buscar el partido más ofensivo.

-¿Cuánto le preocupa la falta de un referente de gol?

La podemos ver desde ese punto de vista, pero tengo que fijarme en lo que el rival me plantea, creo que todos los equipos, a excepción de Saprissa, nos ha jugado línea de cinco, entonces por ahí va el tema, cuando nos jugaron línea de cuatro hubo más chance, con línea de cinco se reduce. Hemos tenido varias ocasiones para meterla, pero más bien apuntaría a ese buen último pase para que lo pueda anotar, entonces no es fácil penetrar una línea de cinco.

Lo de Moya ahora tendrá una prueba para ver si lo podemos tener.

-¿Qué le pide usted a los jugadores para esta final?

Romper una racha sin ganar siempre implica un esfuerzo más, no claudicar, la extra en los últimos kilómetros como si fuera atletismo, creo que por ahí anda el tema. Me acuerdo de que una final acá logramos empatar en el minuto 89 y no claudicaron, empatamos y ganamos en penales.

Creo que la idea es que ellos entiendan ese mensaje de dar un esfuerzo más.

-¿Cómo manejar la presión de un campeonato invicto, pero con tanto empate?

Yo no sé si yo era parte del equipo que tiene el récord de 33 partidos invicto en el 1992-93 y con mucha cantidad de empates similar a la de hora. Entonces, si ves el partido acá entre Saprissa y Alajuelense, pienso que fuimos contundentes, no los dejamos pensar ni nada por el estilo, creo que cuando un equipo se convierte en eso los rivales son más cautelosos con nosotros. Siento que estamos teniendo una dinámica muy buena y eso lo sabe el rival, entonces es una manera de compensar los muchos empates que tenemos.

-¿Cómo manejar las cargas mentales y físicas del equipo pues son el equipo con más partidos?

El otro día Jafet decía que tenía 10 días de descanso y nosotros llevábamos continuidad, creo que ese respaldo de seguir jugando continuo implica que muchos sufran lesiones musculares y la bendición es que los que han entrado de cambio han sabido suplir a los titulares. La parte menta por el título, en este momento tendría un equipo que quiere algo más y han jugado al 100% y algo más, no hay duda de que vamos a salir a la cancha a hacer lo nuestro, entendemos las ansias de la afición, pero nosotros estamos conscientes del paso a paso.

-Hubo mucha violencia en la pasada final, ¿cómo espera el ambiente para el juego de este miércoles en Santa Bárbara?

No me gusta la violencia en lo personal, así que esperemos que no pase a más y pase lo que pase se dé un escenario bonito y ojalá se dé a nosotros a nuestro favor, pero no incentivar a revanchismo que es suficiente lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, pues después vamos a lamentar alguna cosa que no queremos que pase.