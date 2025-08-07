Óscar Ramírez: “Nuestra historia nos indica que tenemos que llevar la iniciativa”

Alajuelense juega este miércoles, a partir de las 8 p. m., ante el Managua FC, en Nicaragua, y Óscar Ramírez tiene muy clara la obligación del equipo.

Los rojinegros vienen de caer ante Plaza Amador en la primera fecha de la Copa Centroamericana, y ganar este partido es clave para mantener vivo el sueño del tricampeonato.

El entrenador sabe que el rival no será fácil, pero no solo los locales entran en la ecuación a la hora de plantear el juego. El presente rojinegro en Concacaf también forma parte del análisis.

“Viendo presentaciones del Managua, es un equipo que propone. Pero ante nuestra urgencia, por la derrota que tuvimos en nuestra cancha, venimos con la obligación de buscar el partido. Podemos llevarnos los tres puntos. Esa es la intención nuestra, clara, y que vamos a intentar hacer, sabiendo, vuelvo a repetir, que tenemos un gran equipo al frente”, dijo Ramírez.

Machillo sigue trabajando en la alineación que saldrá como titular.

“Todavía hay algunas situaciones que estamos valorando, y puede ser alguna de esas también, y algunos otros puestos para lo que es el partido de mañana. Todavía me tomaré un poco de espacio para tomar decisiones, también mirando lo que nos plantea el Managua, ver qué cosas podemos aprovecharnos y, sobre eso, tomar decisiones”, añadió.

Finalmente, Ramírez se refirió al estado del terreno de juego, uno de los puntos discutidos en la antesala del compromiso.

“Es una cancha sintética y que tiene su problemática. Nosotros, que ya las tuvimos allá, en este caso en Alajuelense, en los 2010, 2011, creo que ya se nos estaba dando esa situación. Son canchas difíciles. El clima tiene su injerencia, y entonces, pues, esperemos que se mantenga”, concluyó.