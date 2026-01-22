Óscar Ramírez: "No tenemos espacio para trabajar, jugamos cada tres días"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó la derrota 1-0 ante Cartaginés en el Fello Meza.

Estas fueron las declaraciones de Ramírez tras el partido:

Análisis: El espacio que hemos tenido es un poco apretado, hemos notado que en los primeros minutos nos ha costado la coordinación, el pase, fallamos hasta sin presión, nos va a ocupar, hay que buscar el momento de poder trabajar en cancha. Hay que esperar estos dos partidos que nos faltan. Aquí lo problemático es que al no puntuar van pasando los partidos y son pocos equipos, son pocos los espacios, el torneo pasado le pasó a Herediano.

Bajas en el club: Si comienzo a hablar ya noté que si lo hago me dicen que son excusas, el tema es manejarlo a lo interno. Ojalá recuperar gente porque entre más gente tengamos mejor. Hay que luchar nosotros juntos contra las adversidades que vengan, es un tema que está ahí.

¿Campeonitis?: Tal vez lo vez desde el punto de vista de si practicas deporte donde hay una preparación para llegar a eso y luego de pasar el evento competitivo, qué pasa. Que no suene a excusa, hay una descompensación, normal, natural. El tiempo de espacio para recuperarnos de todo eso, volver a ritmear, no es normal que perdamos tantos pases, hay que entrenar. No tenemos para entrenar, nos toca recuperar al equipo y luego competir. Los partidos nos están dando esta parte. Quiero quedarme un poquito callado, es ocuparnos de más, pero no tenemos el espacio.

Tabla de posiciones: No tenemos espacio para trabajar. Aquí es competir, competir, competir. Ustedes han visto que nosotros es jugar cada tres días, es jugar, recuperar, jugar, los cinco partidos es lo mismo. Hay equipos que tienen cuatro o cinco días para trabajar, nosotros no tenemos ese espacio. Nosotros estamos jugando cada tres días y hay otros que juegan cada cuatro o cinco. No tengo espacio para trabajar, jugamos cada tres días. Lo que estamos dando no es la Liga habitual del semestre pasado. Lo explico para ver si lo entienden o no.