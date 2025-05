Óscar Ramirez no se aferra a su experiencia en fase final como arma ante Puntarenas

La experiencia de Óscar Ramirez nadie la pone en duda.



Cinco titulos con Alajuelense le dan el respaldo para ser el de mayor experiencia que sus colegas Jafet Soto, Paulo Wanchope y César Alpízar.

Sin embargo, para el Machillo ese factor queda de lado de cara al doble juego ante Puntarenas FC, pues a su criterio los estrategas han evolucionado mucho.

"Creo que si algo he notado es el desarrollo de los técnicos, saben manejar esa parte y tal vez yo me aproveché en su momento de eso, pero ahora manejan hasta tres o cuatro sistemas y se hace más complicado.

"La experiencia sí ayuda mucho pero todo partido es diferente", expresó el estratega.

Eso sí, añadió que le hubiera gustado tener más tiempo para conocer la planilla y así empaparse mucho más en la dinámica del grupo.

De ahí que se apoye mucho más en su asistente Bryan Ruiz, quién también estuvo con Guimaraes.

"Más tiempo con los muchachos me daría mucho más vamos a ver, en este momento es aplicar la experiencia y dependerá de los partidos, pero creo que hay un crecimiento importante de los nuevos estrategas", explicó.

Finalmente, Machillo ve una serie muy pareja ante el PFC.

"Tengo que prepararme bien, estos partidos son de detalles. Puntarenas es un buen equipo y en lo personal tengo que estar muy atento y tomar decisiones, si las he vivido pero en este caso me hubiera gustado llegar con más tiempo y me he acuerpado del trabajo de Bryan", sentenció.