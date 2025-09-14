Óscar Ramírez no le cierra las puertas a un fichaje de última hora

Alajuelense se llenó de lesionados y ese “hospital” lo haría estar valorando alguna llegada de última hora.

La posibilidad la dejó en el aire el técnico Óscar Ramírez tras la victoria 2-0 ante Liberia por la jornada 8.

En una semana los manudos perdieron a Santiago Van Der Putten y el español Alberto Toril. Además de sumar la salida al exterior de Aarón Suárez.

“Mañana (domingo) tendremos una conversación para analizar eso (algún fichaje de última hora), pero ahorita no te podría decir nada. Sé que vienen nueve partidos y será difícil, así que lo veremos”, mencionó Ramírez en conferencia de prensa.

Para el Machillo fue importante la forma en cómo ganó su equipo, pues tiene bajas de mucho peso.

“A partir de Herediano y Antigua comenzaron las lesiones y construir un equipo o reconstruir un equipo es complicado. Anteriormente, hablé sobre las bajas y unos por ahí empezaron a decir que eran excusas.

“Es buena la disposición de los muchachos, el aporte de los jóvenes y la gente de experiencia para manejar los partidos”, explicó.

​El Machillo explicó que no es nada fácil reconstruir al equipo, pero que su principal misión es dar oportunidad al nuevo talento proveniente del Centro de Alto Rendimiento.

“Mucha gente me ha dicho que a qué jugamos y no saben lo difícil que es una reestructuración. Una de las misiones fue establecer más esa relación CAR-Primera División y ver como los jóvenes aprenden y crecen. Son los que hay que corregir más y estar encima de ellos, pero van creciendo y es lo importante”.

Finalmente, el estratega fue consultado sobre si Celso Borges necesita una oportunidad dentro de la Selección Nacional.

“Celso es un muchacho que ha sido muy aplicado y profesional y eso le da para que en estos momentos esté a nivel pese a sus 37 años, pero el aporte fundamental es desde su experiencia.

“Entonces Celso no es tema mío decir si tiene que llegar a la Selección, eso le corresponde al Piojo”, concluyó.





