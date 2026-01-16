Óscar Ramírez: "No es fácil volver a recuperar ritmo"

El técnico Óscar Ramírez reconoció que el tiempo de preparación entre torneo y torneo fue poco y que Alajuelense aún le falta para llegar al nivel deseado, esto tras el empate 2-2 ante Liberia en la primera fecha del Torneo de Clausura 2026.

El Machillo destacó que fue un gran partido, pese a que los primeros 25 minutos le costó mucho el juego.

“Nosotros tenemos poco espacio, al competir en dos torneos en el semestre pasado, lidiar con eso y lo que se obtuvo es complejo, dar espacio y volver a la efervescencia. Hay ventaja de los equipos que no lograron clasificar y lo sentimos en los primeros 25 minutos”, mencionó.

Ramírez mencionó que espera volver a su nivel lo más pronto posible en el certamen.

"No es fácil volver a reactivar la parte competitiva, a recuperar ritmo, eso se notó, hay que ubicarse, los liguistas debemos saber que tenemos que lidiar con eso los próximos cinco partidos".

Finalmente, el estratega dio su punto de vista con respecto al puesto del nuevo director de selecciones naciones de la Federación Costarricense de Fútbol.

"Debemos sentar base, se han probado muchas nacionalidades, hemos experimentado y no pasa nada, hay que apostar por lo criollo, escuché que Ronald González, es una muy buena opción, él está preparado para eso, ya es bueno que aterricemos, está bueno. No sé cuál es el cuestionamiento a Ronald", puntualizó.







