Óscar Ramírez: "Me encantó la dinámica del partido"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, valoró de forma positiva el desempeño de su equipo tras el empate 1-1 frente a Herediano, en un compromiso que destacó por su ritmo y exigencia.

“Me encantó la dinámica del partido, tuvimos intensidad, estuvimos encima de ellos principalmente en el segundo tiempo”, afirmó el estratega rojinegro, satisfecho con la respuesta de sus dirigidos ante un rival directo en la lucha por la parte alta de la tabla.

Ramírez subrayó que el encuentro fue de alto nivel competitivo. “Hubo ida y vuelta, el rival se paró bien, el nivel fue alto. Eso es importante pensando en lo que se nos viene en marzo con la Concacaf”, señaló, proyectando lo que será la participación internacional del club.

El entrenador también adelantó que el equipo aprovechará las próximas semanas para fortalecer aspectos físicos y tácticos.

“Vamos a tener tres semanas para meter cargas y apuntar a lo táctico. Vamos a ir poco a poco”, explicó, dejando claro que el objetivo es llegar en óptimas condiciones al calendario venidero.

Consultado sobre sus declaraciones previas, en las que se interpretó que podría sacrificar el Torneo de Copa ante la falta de tiempo para trabajar, Ramírez aclaró su postura.

“Muchas veces se malinterpretan las cosas. Yo dije que ocupábamos tiempo. Hoy vimos un equipo más dinámico, con intensidad; es lo que buscamos. El nivel fue bueno”, puntualizó.

Ahora Alajuelense se prepara para el partido de vuelta ante Liberia por la Copa y el otro fin de semana recibirán a Sporting FC.



